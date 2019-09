Pd: Graziano, assemblea prova muscolare

(ANSA) - CATANZARO, 29 SET - L'assemblea promossa dai Circoli del Pd "é stata un'inutile prova muscolare. Ci appassiona la politica, non i muscoli". Lo afferma, in una dichiarazione pubblicata dal "Quotidiano del Sud", il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano, facendo riferimento all'Assemblea svoltasi venerdì a Catanzaro, su iniziativa dei Circoli del partito, a conclusione della quale é stato approvato un documento in cui si ribadisce la richiesta che per la scelta del candidato alla presidenza della Regione vengano organizzate le primarie, dicendosi favorevoli ad un secondo mandato per il Governatore uscente, Mario Oliverio.

"Siamo in una fase politica nuova - aggiunge Graziano - e Oliverio non sarà il candidato del Partito democratico. Anzi, con queste operazioni, si allontana sempre più dal Pd".