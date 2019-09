Lega Crotone,nessuna strumentalizzazione maglia a Salvini

(ANSA) - CROTONE, 25 SET - "La Lega di Crotone regala a Matteo Salvini la maglia del Crotone. Nessuna strumentalizzazione, solo un auspicio affinché presto la Lega, anche a Crotone, possa prendere il posto di quella classe politica che ha portato Crotone alla povertà e all'emarginazione". E' quanto si afferma in un comunicato della Lega in replica alla presa di posizione dell'Fc Crotone. "In occasione dell'incontro svoltosi con Matteo Salvini al Teatro Morelli di Cosenza - è detto nel comunicato - una rappresentanza della Lega Salvini Premier di Crotone, accompagnata dal suo leader, Giancarlo Cerrelli, ha regalato una maglia con i colori della Città di Crotone a Matteo Salvini, su cui nella parte anteriore campeggia la scritta 'Lega Crotone' e sul retro 'M. Salvini'. Il segretario della Lega ha gradito il regalo, promettendo di essere presto a Crotone e invitando i militanti leghisti crotonesi a 'prepararsi a far fare le valige a quelli della sinistra' che hanno tenuto Crotone e la Calabria ai margini della Nazione".

"Rimaniamo perplessi - è detto nella nota - in ordine alla presa di posizione dell'Fc Crotone, per i seguenti motivi: donando al sen. Salvini la maglia con i colori rossoblù abbiamo inteso regalare un simbolo che avesse i colori della Città di Crotone. Teniamo a precisare di avere comprato, pagato e personalizzato a proprie spese la maglia rossoblù presso l'official merchandising del Crotone, che presume abbia tratto anche un utile da tale acquisto".

"Fa specie che la FC Crotone - è detto ancora nella nota - abbia usato in questo caso due pesi e due misure, ci chiediamo: come mai la società Crotone Calcio non ha preso le distanze quando un po' di tempo fa la candidata a sindaco del Pd insieme all'attuale governatore della Calabria hanno esibito la maglia del Crotone e, in quel caso a differenza di ciò che è accaduto oggi, vi è stato il più assoluto silenzio?".(ANSA).