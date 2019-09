Aggredito e rapinato, due arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 SET - I carabinieri della Stazione di Reggio Calabria Principale hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza del gip su richiesta della Procura, Sangare Bangali, di 28 anni, ivoriano, già noto alle forze dell'ordine, già detenuto per altra causa, e Mohamed Bashir Diallo (22), originario della Guinea, incensurato, senza fissa dimora, con l'accusa di rapina. I provvedimenti sono giunti a conclusione di indagini avviate dopo la denuncia presentata nel marzo scorso da un 48enne reggino che ha riferito di essere stato aggredito da due uomini mentre si trovava vicino ad un negozio di distributori automatici del centro storico e di essere stato rapinato del telefono cellulare e di alcune banconote. L'uomo riportò alcune fratture e lesioni lacero-contusive ritenute guaribili in 25 giorni. Ai due arrestati, i carabinieri sono giunti grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza posto oltre alla conoscenza diretta di Bangali.