Confcommercio Cosenza è Plastic Free

(ANSA) - COSENZA, 19 SET - Con l'adesione al progetto Plastic Free Confcommercio Cosenza diventa la prima Confcommercio d'Italia ad essere inserita nell'elenco dei soggetti che adottano una politica ad elevata sostenibilità ambientale seguendo le linee guida dettate dalla campagna #IoSonoAmbiente del Ministero dell'Ambiente.

L'adesione al progetto, fortemente voluta dal presidente Klaus Algieri, dalla Giunta e da tutto il Consiglio di Confcommercio Cosenza, è stata fatta propria dai dipendenti.

In particolare sono state avviate iniziative il cui obiettivo è quello di favorire l'eliminazione dell'uso di plastica con installazione di dispenser d'acqua, dotazione di borracce termiche e utilizzo, in convegni o eventi, di bicchieri e bottiglie in vetro e materiale riciclabile.

"Rispetto e tutela dell'ambiente - ha detto il presidente Algieri - sono elementi imprescindibili per uno sviluppo sostenibile dell'economia e del territorio".