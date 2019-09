Giura procuratore aggiunto Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 18 SET - "Per me è un onore collaborare con la Procura di Catanzaro, con il procuratore Gratteri, uno dei magistrati più stimati del Paese che ha fatto tanto, sia con l'attività investigativa che con l'attività di testimonianza civile. Il mio sarà un impegno di servizio perché ritengo che oggi collaborare alla direzione di un ufficio significa soprattutto mettere in condizione i colleghi di di lavorare nelle migliori condizioni possibili". Così il procuratore aggiunto di Catanzaro Giancarlo Novelli si è presentato alla stampa nel giorno del suo giuramento. "Certamente - ha aggiunto - se verrà chiesto un consiglio, verrà dato, ma il mio obbiettivo è fare in modo che i colleghi, giovani, entusiasti, energici e volenterosi, abbiano le condizioni per lavorare in serenità per dare una risposta di giustizia". Il procuratore Nicola Gratteri ha definito "un beneficio per la collettività" avere Novelli. "Siamo molto contenti - ha detto - è un magistrato molto preparato, serio, grande lavoratore. È un ottimo acquisto".