Cambio guardia a Comando Legione Cc

(ANSA) - CATANZARO, 18 SET - Cambio della guardia al Comando della Legione carabinieri della Calabria. Nuovo comandante é il Generale di brigata Andrea Paterna, che subentra all'omologo Vincenzo Paticchio.

Alla cerimonia di avvicendamento a Catanzaro ha presenziato, insieme alle autorità politiche, civili e militari della regione ed ai vertici della magistratura calabrese, il Comandante della Divisione interregionale "Culqualber", Generale di Corpo d'armata Luigi Robusto. Presente anche il generale Saverio Cotticelli, attuale Commissario per il Piano di rientro dal deficit sanitario. Il generale Paticchio ha ringraziato tutti per la collaborazione ricevuta, augurando ai calabresi "di realizzare i loro sogni", mentre il generale Paterna ha affermato che il suo lavoro seguirà il percorso tracciato dai suoi predecessori, "i cui risultati - ha detto l'ufficiale - rappresentano un patrimonio cui non si può rinunciare e devono costituire traccia fondamentale per il futuro. Per questo bisogna lavorare lungo la stessa direttrice".