Altomonte,mostra "Riflessi di umanità"

(ANSA) - ALTOMONTE (COSENZA), 17 SET - Sette scrittori a confronto con altrettanti fotografi: nasce così la mostra "Riflessi di Umanità", le cui opere sono raccolte in un catalogo che sarà possibile ammirare nel Chiostro dei Domenicani di Altomonte.

La mostra, curata da Stefania Lecce e che resterà allestita e aperta gratuitamente al pubblico sino a domenica 22 settembre, è stata inaugurata nell'ambito del Divino Jazz contestualmente alla presentazione del catalogo "Riflessi di umanità", nato da un'intuizione di Maria Pina Iannuzzi e Pierfranco Costa e pubblicato dall'editore "Le Pecore Nere", prima in Argentina e poi in Italia.

"L'esposizione - è spiegato in un comunicato degli organizzatori - offre una chiave di lettura immediata: si tratta di immagini e parole che si incontrano per raccontare il rapporto dell'individuo con l'ambiente che abita. Quattordici fotografie scattate da sette fotografi calabresi che con passione ed entusiasmo hanno sposato il progetto".