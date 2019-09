Torna Sciabaca Festival della Rubbettino

(ANSA) - SOVERIA MANNELLI (CATANZARO), 16 SET - Torna "Sciabaca Festival", l'appuntamento con i viaggi e le culture mediterranee promosso a Soveria Mannelli dalla casa editrice Rubbettino. Dal 20 al 22 settembre é in programma una ricca serie di incontri incentrati su libri ed idee di particolare interesse e rilevanza. La "Sciabaca" nei dialetti meridionali è una rete da pesca con una trama fitta per trattenere il pescato: un'immagine che da quattro anni veicola la mission del festival, che intende mettere insieme esperienze e culture convogliandole nel centro del Mediterraneo, dove idee e riflessioni si scambiano e si contaminano. Sciabaca Festival è una manifestazione che mette al centro il viaggio, il movimento, lo scambio e l'incontro a favore di una partecipazione attiva tra chi viene per dire qualcosa e chi viene per ascoltare.

Accanto alla rassegna principale viene proposto "Sciabaca Kids", festival nel festival che prevede quattro incontri dedicati ai bambini.