Rubano gasolio da pullman, due arresti

(ANSA) - COSENZA, 16 SET - Due persone, di cui non sono state rese note le generalità, sono state arrestate dai carabinieri a Cosenza e poste ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato perché sorprese mentre rubavano gasolio da alcuni pullman che si trovavano parcheggiati in un'autorimessa adiacente la stazione ferroviaria di Vaglio Lise.

Nel momento in cui sono stati bloccati dai militari i due arrestati si erano già impossessati di 120 litri di carburante.

I mezzi da cui i due arrestati stavano sottraendo il gasolio sono di proprietà delle società "Ias Scura" e "Ferrovie della Calabria".

I due arresti sono stati fatti nell'ambito di servizi di controllo che erano stati predisposti a seguito di alcuni furti di carburante che si erano verificati nei giorni scorsi nella stessa area di parcheggio.