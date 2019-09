Riordinato Archivio Museo civico Taverna

(ANSA) - TAVERNA (CATANZARO), 14 SET - E' un unicum in Calabria e, a livello nazionale, può dirsi secondo solo a quello della Galleria Nazionale di Arte Moderna (GNAM) di Roma: l'archivio storico del Museo civico di Taverna, una raccolta documentale irripetibile, è stato realizzato nell'ambito del progetto "I-DIVULGO - Archivio", finanziato dalla Regione Calabria con fondi Pac assegnati al Comune di Taverna e le attività svolte sono state molteplici e concordate con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria. In via preliminare è stato effettuato il censimento, ovvero la ricognizione che consente la realizzazione di programmi di recupero del patrimonio culturale e della valorizzazione e fruizione dello stesso, dell'Archivio Storico Comunale in senso stretto. L'archivio raccoglie carteggi con gli artisti contemporanei viventi e con i loro eredi, ritagli, inviti a mostre e manifestazioni, locandine, pubblicazioni, manifesti, foto di opere ed altro e custodisce il manoscritto della "Cronica" di Taverna.