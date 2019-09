Diportisti soccorsi da Guardia costiera

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 14 SET - Tre diportisti in difficoltà dopo che il loro natante ha iniziato ad imbarcare acqua, sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Gioia Tauro nel tratto di mare antistante il comune di San Ferdinando.

Ricevuta la segnalazione dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, una motovedetta specializzata nella ricerca e nel soccorso anche in condizioni meteo-marine avverse ha preso il largo raggiungendo il luogo indicato dai diportisti. Dopo avere proceduto alla verifica delle condizioni di salute degli occupanti, i soccorritori hanno fornito assistenza all'imbarcazione che ha potuto raggiungere in tutta sicurezza la darsena servizi del porto di Gioia Tauro dove è stata ormeggiata.