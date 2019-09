Gettata a terra scultura "Donna"

(ANSA) - CATANZARO, 10 SET - I danni, per fortuna, sono lievi, ma resta la gravità di un gesto, gratuito e stupido, commesso da vandali senza scrupoli. Ignoti, la scorsa notte, a Catanzaro, hanno gettato a terra la scultura in ferro battuto "Donna" di Nuccio Loreti esposta nel quartiere "Bellavista", nell'ambito della rassegna "Arte e città".

"Promocatanzaro", l'azienda speciale della Camera di Commercio che ha promosso l'iniziativa d'intesa con il Comune, ha presentato una denuncia in Questura. "Qualificare quanto è accaduto come una bravata - ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura, Ivan Cardamone - mi sembra inopportuno. Si tratta, piuttosto, di un atto vergognoso i cui responsabili dovrebbero semplicemente chiedere scusa alla città. Stiamo acquisendo le immagini della videosorveglianza per identificare il responsabile".

Nuccio Loreti, da parte sua, si è detto "dispiaciuto per quanto accaduto. Spero che i responsabili - ha aggiunto - siano identificati e puniti per il gesto che hanno commesso".