Esplosione in pizzeria nel reggino

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 6 SET - Una forte esplosione seguita da un incendio si è verificata nella pizzeria "Spizzy Pizza" in Via Villa Italia, a Polistena, a pochi metri di distanza dalla fontana dell'omonimo parco pubblico. Un boato che ha svegliato molti residenti della zona. Non è escluso che si possa essere verificata l'esplosione del forno a gas anche se tutto è al vaglio degli investigatori che potranno contare sulle immagini registrate dalle telecamere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e la polizia di stato. La potenza della deflagrazione ha provocato danni alle abitazioni vicine e all'interno del parco della Villa comunale.