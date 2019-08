Tornata in servizio Funicolare Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 26 AGO - E' tornata in servizio - dopo l'esecuzione degli interventi per la revisione generale ventennale obbligatoria imposti dal Ministero - la Funicolare di Catanzaro.

"E' una grande soddisfazione - ha detto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, nel corso della conferenza che ha anticipato la cerimonia di riapertura - riconsegnare alla città questo suggestivo mezzo di trasporto. Gli interventi sono stati resi possibili grazie all'impegno del management dell'Amc, che gestisce l'impianto, che ha consentito lo sblocco del finanziamento regionale di un milione e mezzo di euro, senza gravare sulle casse comunali. La stessa gestione annuale della funicolare è realizzata con il contributo della Regione".

"Siate orgogliosi di questo impianto - ha detto Pietro Marturano, direttore dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero - perché da Napoli in giù è l'unica funicolare del Sud Italia". Presenti il direttore generale dell'Amc Marco Correggia e l'amministratore unico Giorgio Margiotta.