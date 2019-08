Coltivazione canapa a Siderno,un arresto

(ANSA) - SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 24 AGO - I carabinieri della Stazione di Siderno hanno arrestato in flagranza di reato Domenico Catalano, di 30 anni, del luogo, con precedenti, accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Catalano é stato sorpreso in un terreno di proprietà di alcuni suoi familiari, in località "Garino", mentre curava una coltivazione di canapa indiana composta da circa 220 piante di altezza compresa tra i 25 cm ed il metro. La coltivazione era collegata ad un sistema d'irrigazione "a goccia".

A poche centinaia di metri dalla piantagione è stata trovata inoltre una casa disabitata, di proprietà di un familiare defunto di Catalano e che era nella sua disponibilità, all'interno della quale é stata trovata una cesta contenente 300 grammi di marijuana essiccata.

Il Gip del Tribunale di Locri ha convalidato l'arresto di Catalano, disponendone la custodia cautelare in carcere.