Rapina e minaccia donna, arrestato

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 20 AGO - E' accusato di avere aggredito e rapinato una connazionale minacciandola anche con un coltello. Un trentaquattrenne, E.T., di origini marocchine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto ai domiciliari a Lamezia Terme con l'accusa di rapina, lesioni personali e violenza privata. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo il 13 agosto scorso avrebbe aggredito la donna che stava rientrando a casa dopo avere prelevato 150 euro al bancomat. Colpita alle spalle e spintonata la vittima era caduta a terra e rapinata.

Successivamente la donna si era rifugiata nell'abitazione di un altro connazionale dove il rapinatore l'aveva raggiunta e minacciata. Il padrone di casa però era riuscito disarmare e a costringere alla fuga il malvivente. Rintracciato dagli agenti il 34enne era stato trovato in possesso di parte della somma rapinata.