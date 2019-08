Unical,corso Gestione documenti digitali

(ANSA) - COSENZA, 19 AGO - L'Università della Calabria avvierà da quest'anno, unico ateneo in Italia, il corso di laurea magistrale in "Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali" che prevede la formazione di figure professionali come il Responsabile della gestione documentale e il Conservatore dei documenti digitali. "Da qualche tempo il termine 'dematerializzazione' - è detto in un comunicato dell'ateneo - è entrato nel lessico dedicato alla gestione documentale e nella legislazione. Un termine che identifica la sostituzione della documentazione su supporto cartaceo in favore del documento informatico, al quale la normativa ha conferito pieno valore giuridico".

Il nuovo corso di studi prevede un Comitato di indirizzo composto da pubbliche amministrazioni e soggetti imprenditoriali allo scopo di rendere il percorso formativo maggiormente congruente con le richieste del mercato del lavoro.

Le iscrizioni per i 19 posti messi a bando si potranno effettuare dal 27 agosto al 18 settembre prossimi.