Distrutti da vandali giochi villa Cutro

(ANSA) - CUTRO (CROTONE), 16 AGO - I giochi della villa comunale di Cutro sono stati distrutti da vandali non identificati. In particolare sono stati danneggiati uno scivolo e un'altalena.

Il sindaco, Salvatore Divuono, ha presentato una denuncia ai carabinieri chiedendo che vengano avviate indagini per identificare i responsabili del danneggiamento attraverso le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

"Si tratta di un gesto inqualificabile - ha detto il sindaco Divuono - che penalizza la nostra comunità. Ben presto provvederemo a ripristinare quanto é stato distrutto, con la speranza che la civiltà torni ad essere un punto fermo della nostra società".