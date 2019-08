Liberati 700 metri quadri spiaggia

(ANSA) - RICADI (VIBO VALENTIA), 14 AGO - Personale della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, ha eseguito una serie di controlli in località Baia di Riaci e S. Maria del Comune di Ricadi, sulle strutture balneari presenti sul territorio, riscontrando, in alcuni casi, occupazione di spiaggia in eccedenza a quella autorizzata o in assenza di concessione. Cinque imprenditori sono stati denunciati e sono state rimosse e sottoposte a sequestro le attrezzature balneari utilizzate. La spiaggia, quantificata complessivamente in oltre 700 mq, è tra quelle maggiormente frequentate ed apprezzate dai turisti, e fa parte della "Costa degli Dei" e adesso è stata liberata dall'occupazione senza titolo e restituita al pubblico utilizzo.