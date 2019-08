Jova Beach a Roccella,qui California Sud

(ANSA) - ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA), 11 AGO - "Qui, in questa fetta di territorio della Calabria, siamo davanti ad un posto pazzesco. Questa è la California d'Italia. Qui c'è un mare fantastico che ti spacca il cuore dalla bellezza e dalla gioia e un entroterra meraviglioso. Grazie a Roccella e alla Calabria per l'ospitalità e l'accoglienza". Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha salutato tutti dal palco di Roccella Jonica del suo "Jova Beach Party", poco prima che il megaconcerto in spiaggia si concludesse dopo avere mandato spesso in delirio le migliaia e migliaia di spettatori. Anche se i biglietti disponibili erano 25 mila, alla fine ad assistere al fantastico e coinvolgente show di Jovanotti sono stati oltre 30 mila spettatori.

Persone di tutte le età e interi nuclei familiari provenienti da Calabria, Sicilia e da altre regioni del sud. Ospiti a sorpresa il cantautore cosentino Brunori Sas e Toto Cutugno.