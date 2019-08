Sorvegliato speciale coltivava canapa

(ANSA) - CETRARO (COSENZA), 10 AGO - Coltivava canapa indiana nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale. Un 36enne di Cetraro è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paola nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Il reato contestato è quello di produzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese Marina all'interno dell'abitazione e delle pertinenze in uso al 36enne, hanno trovato 20 piante di canapa indiana, in fase di coltivazione, di altezza compresa tra i 130 ed i 220 centimetri. La coltivazione, provvista di un rudimentale impianto di irrigazione, era stata predisposta in un terreno, recintato, limitrofo alla propria abitazione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e poi, dopo la convalida dell'arresto, il giudice monocratico lo ha sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.