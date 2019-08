Salvini, regionali e politiche insieme

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 10 AGO - "Sarebbe bello che i calabresi potessero scegliere di dare il loro voto sia per le elezioni nazionali che per quelle regionali". A dirlo è stato ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini arrivando a Isola Capo Rizzuto, prima tappa del suo tour in Calabria. Salvini ha anche commentato lo stato della statale 106, percorsa da Policoro per raggiungere Isola: "non è una strada ma è una roba ... Per questo bisogna andare a votare anche in Calabria per cambiare questo stato di cose". Al suo arrivo il leader della Lega ha fatto un bagno di folla con i suoi sostenitori, prestandosi a numerosi selfie. Non è mancato neanche un gruppetto di contestatori, uno dei quali ha innalzato la bandiera italiana con la scritta "restiamo umani" ed è stato fatto segno di fischi ed urla dei sostenitori di Salvini che gridano "al lavoro". Salvini, poi, si è gettato nel mare Ionio per un bagno.