Canale degli Stombi torna navigabile

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO (COSENZA), 9 AGO - Il canale degli Stombi, l'unica collegamento via mar per raggiungere il complesso nautico dei Laghi di Sibari, è di nuovo navigabile. In coda ai lavori di ripristino dell'officiosità idraulica, iniziata lo scorso Luglio, oggi sono state pubblicate le ordinanze con cui il Comune di Cassano allo Ionio e la Capitaneria di Porto di Corigliano, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno certificato l'avvenuto ripristino della navigabilità. La conferma è arrivata dall'Associazione Laghi di Sibari, da tempo impegnata nella risoluzione delle problematiche riguardanti il canale. "Oggi - ha detto il presidente di AssoLaghi Luigi Guaragna - per i Laghi è una giornata di festa. Nel giro di un anno, a seguito della importantissima legge regionale che ha disciplinato la navigabilità del canale, si è riusciti a ripristinare i collegamenti tra le darsene e il mare aperto. Non sono mancati ritardi e amarezze, ma è tempo di guardare avanti: per i Laghi di Sibari, è il tempo della rinascita".