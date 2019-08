Vinti oltre 254 mila euro nel Reggino

(ANSA) - CATANZARO, 5 AGO - Il gioco del Lotto premia la Calabria. Nell'estrazione del 3 agosto un giocatore di Villa San Giovanni ha realizzato una vincita di 254 mila 250 euro. Il vincitore ha scelto la ruota di Palermo, centrando 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Così facendo è stato in grado di vincere su ben 11 sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria giocata. I numeri giocati sono stati 7; 30; 44 e 75.

I premi del Lotto sono stati distribuiti in tutta l'Italia: con l'estrazione del 3 agosto sono state infatti totalizzate vincite per oltre 8 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.