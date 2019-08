Rissa in bar a Lamezia, tre arrestati

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 1 AGO - Tre persone sono state arrestate per rissa aggravata e minacce dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme. Il fatto è accaduto la notte scorsa in un bar nel quartiere Nicastro. Tre uomini, T.O., di 35 anni, K.Y. (27), entrambi ucraini, e H.A. (58), bielorusso, sono entrati in un bar chiedendo da bere. Il personale, però, ha opposto un rifiuto in considerazione dell'evidente stato di ubriachezza dei tre. Di fronte al rifiuto uno di loro ha estratto un taglierino ed ha minacciato il personale al bancone.

In preda ai fumi dell'alcol, però, i tre hanno iniziato a litigare fra di loro permettendo così ai dipendenti del locale di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati la lite era già degenerata in rissa. Sentendo le sirene hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati e arrestati.