In imprese "in rosa" occupati in 81 mila

(ANSA) - CATANZARO, 29 LUG - Sono 81 mila gli addetti alle dipendenze delle 44 mila imprese femminili attive in Calabria pari ad un quinto del totale del settore privato. E' quanto emerge dai dati del Registro imprese sull'imprenditorialità femminile aggiornati al 31 marzo del 2019 resi noti da Terziario Donna di Confcommercio Cosenza.

Il 36% delle imprese in rosa calabresi (circa 16mila attività) - secondo quanto emerge dai dati - ha sede in provincia di Cosenza e dà lavoro a 30mila persone (il 7% del totale degli addetti in Calabria). Seguono: Reggio con 13mila imprese e 23mila addetti; Catanzaro con 8mila imprese e 15mila addetti, Crotone con 4mila imprese e 7mila addetti e Vibo Valentia con 3mila attività che impiegano poco meno di 6mila persone.

Solo il 2% delle imprese a guida femminile impiega 10 o più persone mentre il 48% non va oltre un addetto (45% il dato nazionale). Tra i settori scelti dalle imprenditrici prevale il commercio (35%) seguito dall'agricoltura (23%), industria (11%) e turismo (9%).