Successo Max Gazzè al "Reggio Live Fest"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 LUG - Dopo Max Weinberg e Alessandro Quarta, anche Max Gazzè ha fatto il pieno di pubblico e di entusiasmo al "Reggio Live Fest 2019". Il cantautore romano ha offerto un live di oltre due ore di grande effetto grazie anche ad una scenotecnica efficace ed al gruppo di validi musicisti che lo ha accompagnato: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo (trombone), con una particolare sezione di fiati anche al femminile. In una piazza Castello strapiena, l'energia di Gazzè ha trascinato tutti fino al ballo, come in un'enorme discoteca. "Sarà una grande festa di musica, un concerto bellissimo", aveva affermato Ruggero Pegna, l'organizzatore della manifestazione reggina. E così indubbiamente é stato. Una festa di musica, luci, colori, simpatia, creatività e partecipazione, davanti ala magica location del Castello Aragonese. E stasera si annuncia un altro successo per il concerto all'Arena dello Stretto dei Beatbox, la tribute band dei Beatles.