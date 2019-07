Revoca commissariamento Pd Crotone

(ANSA) - CROTONE, 25 LUG - E' stato revocato il commissariamento del circolo del Pd di Crotone disposto sabato scorso dal commissario regionale del partito Stefano Graziano per un cambio della linea politica decisa in precedenza in relazione ai rapporti con l'amministrazione comunale. Lo ha annunciato lo stesso Graziano. "Preso atto delle posizioni espresse dal gruppo dirigente di Crotone, che hanno contribuito a fugare ogni dubbio sulla linea politica - afferma in una nota - ho disposto la revoca del commissariamento, con l'auspicio che ora ci si concentri sul rilancio del partito anche in vista delle prossime regionali. Pur giudicando alcune reazioni eccessive e immotivate ho preso atto che è stato fugato ogni dubbio nel rapporto con l'amministrazione Pugliese, della quale, di concerto con il partito provinciale, siamo nettamente all'opposizione". "Ringrazio Franco Iacucci (che era stato nominato commissario, ndr) per aver risposto ancora una volta presente ad una chiamata del partito".