Cinema: Pupi Avati a serata finale Mgff

(ANSA) - CATANZARO, 22 LUG - A Pupi Avati la "Colonna d'Oro alla Carriera" della XVI edizione del Magna Graecia Film Festival. Il 4 agosto, nel corso della serata conclusiva della manifestazione dedicata alla promozione dei registi emergenti del cinema italiano, Avati riceverà il premio realizzato dal maestro orafo Michele Affidato.

Nella sua lunga carriera Avati ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui quello per la Migliore sceneggiatura per "Storia di ragazzi e di ragazze"; il premio David Luchino Visconti e il premio al Migliore regista per "Il cuore altrove" ai David di Donatello del 1990, 1995 e 2003. Il 22 agosto sarà nelle sale il suo ultimo lavoro, "Il signor diavolo", un horror tratto dal suo romanzo pubblicato dalla casa editrice Guanda.

"Avati - afferma il direttore artistico del Magna Graecia Film festival, Gianvito Casadonte - è un pilastro del cinema italiano, un maestro da cui c'è molto da imparare. Averlo con noi conferisce maggior prestigio alla città e alla nostra manifestazione".