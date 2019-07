Protesta dipendenti Hospice Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 LUG - Sit-in dei dipendenti dell'Hospice di via delle stelle, stamani davanti la Prefettura di Reggio Calabria. Assieme ai dipendenti anche cittadini, rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e dell'associazionismo. Da stamani la struttura, così come era stato annunciato la settimana scorsa, non riceve più nuovi ricoveri e nuovi incarichi di assistenza domiciliare. Il mancato rinnovo dell'accreditamento da parte dell'Asp, per il 2019 pone grossi problemi di gestione e lo stesso futuro dell'Hospice. Nel corso del sit-in c'è stata una raccolta firme per una petizione finalizzata al soddisfacimento del bisogno/diritto alla cura del malato affetto da patologia inguaribile da parte dell'equipe specialistica dell'Hospice, mentre i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al prefetto Massimo Mariani la convocazione di un incontro con il Commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli. La delegazione ha avuto assicurazione della convocazione di un tavolo.