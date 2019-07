Tuffi:Mondiali,Trampolino 1 m,bene Tocci

(ANSA) - GWANGJU (COREA DEL SUD), 12 LUG - Il primo Mondiale coreano di tuffi si apre con i preliminari del trampolino da un metro. A Gwangju sono 44 gli uomini e 43 le donne e 479 i salti complessivi: si va subito in finale dove c'è posto per i migliori dodici. La finale da un metro femminile ci sarà già domani alle 15.30 locali, e quella maschile domenica sempre alle 15.30 locali (le 8.30 in Italia). Il bilancio dell'Italia è che Giovanni Tocci guadagna la finale, mentre Lorenzo Marsaglia è fuori. Tocci, cosentino allenato da Lyubov Barsukova, è il vicecampione europeo e oggi dopo un mezzo passo falso a metà gara, dove 'sporca' il doppio e mezzo indietro, si rialza nella seconda parte e infila una serie positiva di 3 salti che gli fanno raggiungere l'8/a posizione con 357.50 punti. Marsaglia parte meglio del compagno, sbaglia anche lui il doppio e mezzo indietro e poi non ha più tempo e forza per risalire: chiude 26/o. Davanti a tutti i cinesi Zongyuan Wang con 429.40 e Janfeng Peng con 410.80. Terzo con 396.10 il coreano Haram Woo.