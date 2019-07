Minaccia moglie con pistola, arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 11 LUG - Aveva reso impossibile la vita alla moglie ingiuriandola, minacciandola e aggredendola fisicamente con schiaffi, calci e spinte fino a costringerla ad allontanarsi da casa. In seguito era entrato in un'abitazione dove la donna aveva trovato rifugio rompendo un vetro e danneggiando una zanzariera per minacciare di morte la donna con una pistola. Un uomo di 43 anni, S.M., è stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti della Squadra mobile. L'uomo, non accettando la separazione dalla consorte, negli ultimi sei mesi aveva messo in atto una serie di maltrattamenti.

Avviate le indagini, i poliziotti hanno acquisito una serie di elementi grazie a testimonianze, intercettazioni e dopo l'esame dei filmati della videosorveglianza.