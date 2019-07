Punto da ape, scortato in ospedale da Cc

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 9 LUG - Ha rischiato di morire per shock anafilattico a causa della puntura di un'ape. E' la disavventura capitata ad un uomo di 46 anni, di Ionadi.

Dopo essere stato punto dall'insetto l'uomo ha improvvisamente accusato gravi difficoltà respiratorie ed è stato adagiato in auto dai parenti che si sono diretti nel'ospedale di Vibo Valentia. Sulla strada la vettura ha incrociato una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri che ha affiancato l'utilitaria che viaggiava a velocità sostenuta facendo da staffetta fino in ospedale superando tutte le insidie del traffico presenti in quel momento sull'arteria stradale.

In pronto soccorso il paziente é stato sottoposto dai medici agli interventi del caso. L'uomo é stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.