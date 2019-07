Sequestrati ombrelloni e lettini a Pizzo

(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 8 LUG - La Guardia costiera di Vibo Valentia ha sequestrato 17 ombrelloni e altrettanti lettini arbitrariamente posizionati sulla spiaggia da una struttura ricettiva in località "Malfarà" di Pizzo.

Il personale ha accertato che per l'occupazione non era stato ancora rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio demanio del Comune. Le attrezzature balneari sono state rimosse e sottoposte a sequestro. L'intervento ha permesso di restituire alla libera fruizione 200 metri quadri di spiaggia. L'attività s'inserisce nell'operazione nazionale "Mare Sicuro", organizzata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera e coordinata, a livello regionale, dalla Direzione marittima di Reggio Calabria.