Intesa Polo digitale Calabria-Assintel

(ANSA) - CATANZARO, 6 LUG - Un protocollo d'intesa per sviluppare collaborazioni in materia di "information and communication technology" è stato sottoscritto tra il Polo Digitale Calabria e Assintel, l'Associazione nazionale imprese Ict e digitali di Confcommercio, rappresentata dal presidente nazionale Giorgio Rapari.

L'accordo prevede, tra l'altro, di ampliare le aree di interesse delle due community, favorire lo scambio di esperienze e conoscenze, aumentare il grado di formazione e di competenza e formulare progetti per migliorare l'assetto legislativo del settore.

"L'intesa raggiunta - sottolinea una nota il presidente del Polo digitale Calabria, Emilio De Rango - è davvero importante perché segna uno dei più significativi traguardi raggiunti ed è finalizzato all'evolversi del settore Ict in Calabria e su tutto il territorio nazionale. Alla base di tutto ci sono obiettivi condivisi cristallizzati attraverso un protocollo d'intesa che mette in sintonia le due associazioni".