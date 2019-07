Docufilm su caso di San Luca a Venezia

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 5 LUG - "Speriamo che il film 'Terra Mia' venga valutato come una preziosa testimonianza di un'evoluzione in senso positivo di una terra martoriata come la Calabria. Una terra che ha voglia, il desiderio, di ribellarsi alla criminalità". Così, in una nota, il regista Ambrogio Crespi commenta l'iscrizione alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del lavoro della casa di produzione Index Production dedicato al caso del comune di San Luca in Aspromonte tornato ad eleggere un sindaco dopo 11 anni. Gli autori del docufilm sono Klaus Davi, Luigi Crespi e Giorgio Amato. Nel corto, della durata di 60 minuti, le testimonianze, tra gli altri, di Klaus Davi (candidato sindaco), del testimone di giustizia Benedetto Zoccola, del giornalista Michele Inserra e il Comandante dei carabinieri Cosimo Sframeli. Nel film è presente la canzone inedita "Terra Mia" dei rapper Michele Sbam e Kiaman con la partecipazione dell'attrice Ludovica Pedetta.