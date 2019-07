50 anni di Doc, celebrato il Cirò

(ANSA) - CIRÒ MARINA (CROTONE), 3 LUG - Organizzato dal Consorzio di tutela dei vini Doc Cirò e Melissa per celebrare i 50 anni della denominazione Doc, il convegno "Scenari e opportunità in un mercato globale tra storia, cultura e tradizione". Raffaele Librandi, presidente del Consorzio, ha evidenziato che "non vogliamo solo celebrare i primi 50 anni della Doc della nostra Cirò, che ha una tradizione millenaria ma superare l'eccessiva frammentazione attraverso il Consorzio quale strumento comune per un lavoro di squadra finalizzato al perseguimento di obiettivi comuni quali l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la promozione quali volano di sviluppo per le sfide del domani. Dobbiamo guardare al futuro, capitalizzando il lavoro fatto e affrontare con strumenti giusti i mercati a maggior potenziale, come per esempio gli Stati Uniti. Perché l'obiettivo che abbiamo lanciato è quello di raggiungere il 55% di export nel 2020 che è a portata di mano.

In questa sfida Calabria e Doc Cirò saranno assoluti protagonisti".