Intesa Comune-Camera commercio Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 2 LUG - Firmato a Reggio Calabria un Protocollo tra Camera di Commercio e Comune per la realizzazione di un percorso di coinvolgimento interistituzionale destinato alla gestione condivisa di progetti di sviluppo. Con la firma tra il sindaco Giuseppe Falcomatà e il presidente dell'Ente Antonino Tramontana, è scritto in una nota, "si è dato concreto avvio a un percorso di cooperazione e confronto interistituzionale in tema di digitalizzazione, innovazione, valorizzazione dei sistemi territoriali nonché di rafforzamento delle strategie di crescita e sviluppo da realizzarsi entro il triennio". "Un percorso che è da assimilare a una cornice che avrà contorni più definiti e un unico comun denominatore: la sinergia, strumento di metodo e garanzia di efficacia delle azioni" dice Falcomatà. "Dal 2017 abbiamo avviato un percorso di partenariato istituzionale per la valorizzazione turistico-culturale del territorio, che oggi con la sottoscrizione di questo protocollo si rafforza ancora di più" afferma Tramontana.