Armi in casa senza permesso, arrestato

(ANSA) - CITTANOVA (REGGIO CALABRIA), 1 LUG - Deteneva senza permesso armi e munizioni, aveva creato un sofisticato bypass sulla rete elettrica per alimentare abusivamente l'abitazione e un capannone di proprietà e, in un terreno agricolo, aveva pure impiantato una discarica abusiva. Un agricoltore di 58 anni, Domenico Nasso, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di furto, riciclaggio, possesso illegale di armi e smaltimento illecito di rifiuti.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato un fucile, una pistola e 45 proiettili rilevando, inoltre, che l'impianto elettrico dell'abitazione e di un capannone erano alimentati abusivamente. All'interno del capannone, poi, sono stati trovati centinaia di componenti di autovetture pronti per la vendita. Infine, è stata individuata nel terreno una discarica abusiva di circa 4 mila mq priva di autorizzazione nella quale erano stati riversati rifiuti tra inerti, plastica e componentistica auto usata.