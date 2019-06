Premio Cerevisia a birra Darkana

(ANSA) - ZAGARISE (CATANZARO), 27 GIU - La birra scura "Darkana", stile Robust Porter da 5.6 gradi, prodotta a Zagarise dalla Gladium, con segale jermana bio, si è aggiudicata il terzo posto nella categoria "Alta fermentazione" in occasione della settima edizione del Premio Cerevisia che si è svolto a Roma nella sala del Tempio di Adriano della Camera di commercio della Capitale.

Il concorso, bandito dalle Camere di Commercio dell'Umbria, dalla Regione Umbria, dall'Università di Perugia e patrocinato dal Ministero delle politiche agricole, unico a carattere istituzionale, viene assegnato alle migliori birre italiane attraverso un giudizio che prevede accurate analisi chimico fisiche e l'assaggio da parte di un panel di degustatori professionisti. "Questa birra è la nostra ultima nata - affermano Anselmo Verrino e Lucia Franco - e ha già riscosso un importante riconoscimento. È stata, infatti, presentata il 10 maggio in occasione di Cosenza Comics and Games 2019 e premiata anche come la birra preferita dai giovani".