Guardia costiera salva albatros ferito

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 27 GIU - Un esemplare di albatros ferito è stato salvato da personale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Gioia Tauro, al comando del capitano di fregata Gianpiero Carbonara. Alla sala operativa della Guardia costiera è giunta la segnalazione della presenza sul litorale di Gioia Tauro del volatile in difficoltà, probabilmente con un'ala spezzata. La pattuglia ha individuato l'animale, recuperandolo e sistemandolo provvisoriamente nei locali della Capitaneria, in attesa di consegnarlo al Centro di recupero della fauna selvatica "Stretto di Messina", specializzata nel recupero dei volatili in difficoltà, per le cure del caso.