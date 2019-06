Tenta rapina Mc Drive e spara,arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 GIU - Armato di una pistola ha tentato di compiere una rapina in un Mc Drive a Reggio Calabria e, quando sono intervenuti i poliziotti, è anche riuscito, prima di essere arrestato, a sparare un colpo che non è andato a segno. Protagonista del tentato colpo un quarantatreenne, B.A.

che poco prima era entrato nell'esercizio e, sotto la minaccia dell'arma, aveva cercato di farsi consegnare l'incasso.

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono giunti gli agenti motociclisti dell'unità Nibbio e hanno circondato il locale.

Dopo avere verificato le condizioni di sicurezza per i dipendenti hanno fatto irruzione mentre il malvivente, con il volto travisato, minacciava uno dei cassieri al quale aveva anche morso una mano. Nonostante l'intervento, però, l'uomo è riuscito ad esplodere il colpo che è andato a finire contro una delle casse. Il rapinatore, una volta disarmato e immobilizzato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un caricatore bifilare con quindici cartucce.