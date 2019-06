Rapina a imprenditrice in centro Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 24 GIU - Un'imprenditrice è stata vittima di una rapina in pieno centro a Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in auto in via Bendicenti, e si stava recando in banca per versare cinquemila euro, provento della propria attività, quando è stata bloccata da un'altra auto e affiancata da uno scooter. Dal motociclo a quel punto è sceso un uomo armato che minacciandola le ha intimato di consegnare il denaro. La donna rimasta scossa per quanto le è successo non è riuscita a specificare il genere di arma utilizzata dal rapinatore.

All'interno dell'auto dell'imprenditrice c'era anche una sua familiare che subito dopo l'accaduto ha allertato le forze dell'ordine. Sull'episodio indaga la Squadra mobile di Cosenza.