Brand ultracentenari, incontro Amarelli

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 22 GIU - L'impresa familiare della liquirizia "Amarelli", fondata nel 1731, ha ospitato i brand ultracentenari del Made in Italy, appartenenti a nove regioni, per il tradizionale "Incontro d'Estate" promosso dall'Unione imprese storiche italiane. A fare gli onori di casa, Fortunato Amarelli, amministratore delegato dell'azienda di liquirizia di Corigliano Rossano. Presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Uisi, Iacopo Manetti e Aldo Presta, responsabile Ufficio identità visiva dell'Università della Calabria.

"L'impresa diventa storia - ha detto Fortunato Amarelli - quando entra nell'immaginario collettivo delle persone. Il brand diventa un modo per raccontarci. Dobbiamo iniziare a fare conoscere il marchio di impresa storica. Noi, come azienda, lo abbiamo già inserito nella carta intestata".

Manetti ha detto che "l'Unione delle imprese storiche sta coinvolgendo sul territorio nazionale tutte le imprese centenarie presenti in Italia".