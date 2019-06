Ucciso da bomba in auto: 5 a giudizio

(ANSA) - CATANZARO, 21 GIU - Sono stati rinviati a giudizio dal gup distrettuale di Catanzaro, Paola Ciriaco, quattro dei cinque indagati dell'operazione "Demetra" sull'autobomba che a Limbadi, il 9 aprile del 2018, provocò la morte di Matteo Vinci, di 42 anni, ed il ferimento del padre Francesco, di 70.

Il rinvio a giudizio riguarda Domenico Di Grillo, di 72 anni; la moglie, Rosaria Mancuso (64); il genero, Vito Barbara (29) e la figlia Lucia (30). La quinta indagata, Rosina Di Grillo, di 39 anni, anche lei figlia di Domenico Di Grillo e Rosaria Mancuso, ha optato per il giudizio abbreviato ed il processo a suo carico é stato fissato per il prossimo mese di ottobre.

Il dibattimento per i quattro rinviati a giudizio avrà inizio il 17 settembre.

I genitori di Matteo Vinci, il padre Francesco e la madre, Rosaria Scarpulla, si sono costituiti parte civile.

Secondo quanto é emerso dall'inchiesta, il movente dell'uccisione di Matteo Vinci sarebbe da collegare ad una vendetta per questioni d'interesse.