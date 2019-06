Minaccia di morte familiari, arrestato

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 18 GIU - Avrebbe picchiato e minacciato di morte moglie e figli utilizzando per intimorire le vittime anche una mannaia e delle motoseghe. Un cinquantenne di origini bulgare è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano, a Cassano allo Jonio, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, residente nella frazione Sibari, con la famiglia composta da 4 figli, di cui due minorenni e dalla moglie, avrebbe vessato da tempo i familiari con minacce, anche di morte, e altre angherie. Il comportamento dell'uomo sarebbe stato acuito, talvolta, dal suo stato di ubriachezza. L'ultimo episodio ha spinto uno dei figli della coppia a scappare da casa per sottrarsi all'ennesima sfuriata del padre. Il ragazzo ha chiesto aiuto e i militari sono intervenuti nell'abitazione del cinquantenne che è stato trovato in evidente stato di agitazione. Trovate nell'abitazione anche una mannaia e delle motoseghe che, secondo i familiari, l'uomo avrebbe brandito per minacciare moglie e figli.