Scoperte 5 piantagioni di canapa indiana

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 17 GIU - Cinque piantagioni di canapa indiana sono state scoperte e sequestrate dalla Guardia di finanza nel territorio del comune di Fabrizia.

I militari, con l'ausilio di un elicottero della Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno battuto l'area interessata in una zona valliva e particolarmente scoscesa, al confine con la provincia di Reggio Calabria, individuando complessivamente 268 piante che sono state distrutte.

La sostanza stupefacente che si sarebbe potuta ricavare dalle piantagioni, che erano nascoste nella fitta vegetazione e collegate da una rudimentale rete di irrigazione, avrebbe potuto far fruttare guadagni illeciti per circa 250 mila euro.

Le indagini dei finanzieri proseguono, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per individuare i responsabili delle piantagioni.