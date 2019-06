Protesta in strada vittima furto cavalli

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 17 GIU - Ha subito il furto di nove cavalli dei quali non ha saputo più nulla ma, lamenta, di non avere ricevuto alcun segno di solidarietà e vicinanza. Filippo Suriano, agricoltore sessantunenne di Francica, ha deciso per questo di inscenare una protesta all'aperto per tentare di richiamare l'attenzione delle istituzioni e delle autorità.

"Da quel giorno - afferma Suriano - non ho ricevuto nessuna telefonata di supporto, nessun messaggio da parte della politica e delle istituzioni. Sto combattendo questa battaglia da solo". Dopo avere girato il mondo Suriano ha fatto ritorno a Francica, suo paese natale, per dedicarsi all'allevamento dei cavalli. "Poi, alcuni me li hanno uccisi a colpi di pistola, altri avvelenati e adesso ben nove rubati. E non è tollerabile che sia successo tutto in una sola notte, senza che nessuno abbia visto qualcosa o che sia stato individuato. Chiedo che il Prefetto di Vibo Valentia possa ricevermi altrimenti andrò fino a Roma a protestare davanti al Parlamento".