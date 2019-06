Nel 2017 furto a Canosa, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - Accusato di furto aggravato in concorso, commesso il 12 maggio 2017 in un'azienda agricola di Canosa di Puglia (Barletta Andria Trani), un cittadino romeno di 42 anni, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri a Taurianova (Reggio Calabria). I militari della stazione di Lavello (Potenza), con l'ausilio di quelli del Comando Compagnia della città calabrese, hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Trani.