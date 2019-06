Accusato di rapine a prostitute, arresto

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 15 GIU - I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato a Lamezia Terme, insieme ai militari dell'Arma locale, un cittadino gambiano, Jaiteh Dembo, di 23 anni, domiciliato in passato nell'ex baraccopoli di San Ferdinando.

Dembo, arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, deve scontare una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di alcune rapine commesse, in concorso con due connazionali che risultano irreperibili, ai danni di tre giovani prostitute romene nell'area adiacente il sito dell'ex baraccopoli di San Ferdinando.

Le tre donne, secondo quanto é emerso dalle indagini dei carabinieri, furono minacciate e rapinate di alcune somme di denaro e dei telefoni cellulari.

Dembo é stato portato nel carcere di Catanzaro, mentre proseguono le indagini per l'individuazione dei suoi due complici.